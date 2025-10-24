Haberler

Kahramanmaraş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

1) KAHRAMANMARAŞ'TA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 22.08'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7.11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Kahramanmaraş ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak gelişme! Okkalı bir zam geliyor
Yine 3'te 3! Temsilcilerimiz Avrupa'da tarih yazmaya devam ediyor

Avrupa'da yine şaha kalktık, tarih yazıyoruz tarih
1 dilim baklavanın fiyatı, pes dedirtti

1 dilim baklavanın fiyatı, pes dedirtti
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak

Trump bombayı patlattı: Yakında o ülkeye kara operasyonu olacak
Nagihan Karadere'den 'darp edildi' iddialarına sert tepki

Nagihan Karadere darp mı edildi? Gerçekleri kendisi açıkladı
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal atandı

İşte Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanan isim
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Felaketi en iyi anlatan görüntü! Denizle kara birleşti

Felaketi en iyi anlatan görüntü! Denizle kara birleşti
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.