Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 01.45'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 01.45'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel