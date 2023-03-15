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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 08.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,72 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

DÜN 4.9 DEPREM GERÇEKLEŞMİŞTİ

Dün saat 17.49'da Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. AFAD, depremin merkez üssünün Çağlayancerit ilçesi olduğunu belirtti. Deprem yerin 5.34 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Deprem AFAD Güncel Haberler

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