Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerde yaralar sarılmaya çalışırken, bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ BİR KEZ DAHA SALLANDI

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş bugün bir kez daha sallandı. Saat 18.31'de Göksun ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 7.36 KİLOMETRE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Saat 18.31'de olan deprem, yerin 7.36 kilometre derinliğinde gerçekleşti.