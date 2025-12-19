Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 16.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10,82 kilometre derinliğinde olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.