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Kahramanmaraş'ta 4.1 şiddetinde deprem

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 10.12'de meydana gelen depremin 7,1 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

6 Şubat depremlerinde en ağır kayıplar veren illerimizin başında gelen Kahramanmaraş güne yine şiddetli bir sarsıntıyla başladı. Merkez üssü Göksun ilçesi olan depremin 7,1 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göksun ilçemizde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibariyle olumsuz bir durum yoktur. " ifadelerini kullandı.

İşte AFAD'dan yapılan o paylaşım;

Kahramanmaraş'ta 4.1 şiddetinde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.1 şiddetinde deprem
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

İslam Dini'ne göre EN BÜYÜK GÜNAHLAR : 1-Zina...... 2- İçki..... 3- Kumar..... Türkiye'de bu günahların hepsi "7 YILDIZLI" olarak işleniyor........... KASAS SURESİ, 59. Ayet : ""...... Biz geçmişte zulüme batmış olmayan hiçbir toplumu çarpmadık !!!"" (HEPSİ, ZULÜME, KÖTÜLÜĞE, AHLAKSIZLIĞA BATMIŞLARDI..... ONUN İÇİN ÇARPTIK !!!).................. Herkes aklını başına toplasın !!!....................

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Haber YorumlarıH.K K.H:

Kış demek depremmi demek anlamadım Allah yaşatmasın tekrardan inşallah

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Haber Yorumlarımehmet sevük:

ABİ ÖYLE BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ Kİ KENDİ MENFAATLERİ İÇİN ŞUAN MECLİSTE YAPIDENETİM KANUNUNU DEĞİŞTİRİYORLAR , MÜTEAHHİTLER DENETÇİLERİNİ SEÇECEKMİŞ . BAŞKA DİYECEK BİRŞEY BULAMIYORUM....

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Haber Yorumlarımehmet:

yağışlar toprak altındaki çekilmiş su yataklarını yumuşatıyor buda göçmelere neden oluyor. çok fazla yeraltı suları boşaltıdı. göçmenidir kaçağıdır. olacağı bu.

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Haber YorumlarıZohan Coharyan:

4.1 şiddetinde değil 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Şiddet ve büyüklük kavramlarını karıştırmayın artık.

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Haber YorumlarıGit Bi Bak:

Şu tektonik hareketleri de dine imana zinaya kumara içkiye bağdaştıran cahil. Ey CAHİL ZIR CAHİL EĞİTİLMEMİŞ CAHİL CAHİL OĞLU CAHİL

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Şükürler olsun Allah'u tealâ ilahlar ilahı rabbımız hiç bir işini yarım bırakmaz, tamamlar.

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