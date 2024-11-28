Kahramanmaraş'ta 4.1 şiddetinde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 10.12'de meydana gelen depremin 7,1 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
6 Şubat depremlerinde en ağır kayıplar veren illerimizin başında gelen Kahramanmaraş güne yine şiddetli bir sarsıntıyla başladı. Merkez üssü Göksun ilçesi olan depremin 7,1 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
VALİ'DEN AÇIKLAMA
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göksun ilçemizde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibariyle olumsuz bir durum yoktur. " ifadelerini kullandı.
İşte AFAD'dan yapılan o paylaşım;