Kahramanmaraş'ta 4.1 şiddetinde deprem

6 Şubat depremlerinde en ağır kayıplar veren illerimizin başında gelen Kahramanmaraş güne yine şiddetli bir sarsıntıyla başladı. Merkez üssü Göksun ilçesi olan depremin 7,1 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göksun ilçemizde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibariyle olumsuz bir durum yoktur. " ifadelerini kullandı.

İşte AFAD'dan yapılan o paylaşım;