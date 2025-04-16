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Kahramanmaraş'ta 4,1 Büyüklüğünde Deprem

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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 05.04'te ve 6,98 kilometre derinlikte kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'te merkez üssü Nurhak olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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