Kahramanmaraş'ta 4,0 Büyüklüğünde Deprem

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sabah erken saatlerde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 19,74 kilometre olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 05.59'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 19,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
