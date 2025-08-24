Kahramanmaraş'ta 4,0 Büyüklüğünde Deprem
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sabah erken saatlerde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 19,74 kilometre olduğu belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel