Kahramanmaraş'ta firari 3 hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta kasten adam öldürme, hırsızlık ve yaralama suçlarından toplamda 61 yıl hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, kasten adam öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan M.K, hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezası olan H.K. ile yaralama suçundan 16 yıl hapis cezasıyla aranan G.A. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İzzet Mazı