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Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Onikişubat ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çocuklara yönelik etkinliklerde ikramlar, oyun parkları ve aktivitelerle dolu bir gün yaşandı.

(AA) Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Onikişubat ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Elbistan ilçesindeki etkinlikler kapsamında DEİK Elbistan Konteyner Yaşam Alanı'nda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türk Kızılay Elbistan Şubesi tarafından "23 Nisan Sokağı" kuruldu.

Türk Kızılay gönüllülerinin kurduğu çadırda, çocuklara ve ailelerine börek ikramında bulunuldu. Çocuklar, pamuk şeker, yüz boyama gibi stantlarında ise uzun kuyruklar oluşturdu.

Sevdikleri çizgi film karakterlerinin maskotları ve palyaçolarla bol bol fotoğraf çektiren çocuklar, şişme oyun parklarında da doyasıya eğlendi.

Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, DEİK yöneticileri, Türk Kızılay Elbistan Şube Başkanı Mustafa Akan da "23 Nisan Sokağı"nı gezerek çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Onikişubat

Onikişubat Belediyesi tarafından EXPO Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde de çocuklar kendileri için hazırlanan birçok aktivite ve atölyelerle keyifli anlar yaşadı.

Alana gelen misafirlere çeşitli ikramlar ve sürpriz hediyeler dağıtıldı. Aileler de çocuklarının neşesine ortak olarak şenlik alanında güzel vakit geçirdi.

Etkinliğe katılan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemine değinerek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için böylesine güzel bir gün yaşattığımız için mutluyuz. Katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Hakan Ceran - Güncel
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