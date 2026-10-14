Haberler

Kahramanmaraş’ta 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş’ta 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KAHRAMANMARAŞ’ta, Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu’ndan 20 öğrenci, kimyasal bir maddeden etkilendikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu'ndan 20 öğrenci, kimyasal bir maddeden etkilendikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Kadir Paşa Bulvarı'ndaki Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Orta Okulu'nda meydana geldi. Okulda yayılan koku nedeniyle bazı öğrencilerin rahatsızlandığını gören okul idarecileri, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan 20 öğrenci, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerdeki rahatsızlıklarının, okulun yanındaki inşaatta boya ve kaplama endüstrisinde kullanılan kimyasal maddeden kaynaklı olduğu değerlendirilirken, Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu ile yanındaki Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu tahliye edilip, 1 günlüğüne tatil edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 87 sitede yayınlandı.
Galatasaray taraftarı delirdi! Leroy Sane'ye tepkiler çığ gibi, yorumcular ateş püskürdü

Barcelona maçı sonrası yer yerinden oynadı: Utanması lazım
Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız?

Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı

Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var

Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! Yalnızca 4 gün önceydi
Selçuk Yöntem’den Milyoner itirafı: Eleştirdiğim şeyi ben de yaptım

Selçuk Yöntem'den Milyoner itirafı: Koltuğa oturunca işler değişti
İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü!

İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü
Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi

Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi
Halk TV’nin firari patronu Mahiroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu hedef göstermesine CHP’den tepki

Halk TV'nin firari patronu hedef gösterdi! CHP'den tepki geldi
Koyun kılığına giren sanatçılar herkesi şaşırttı

Sokak ortasında şaşkına çeviren görüntü
Bayhan'dan olay sözler: Beni rahibeler büyüttü, ilk öğrendiğim din...

Bayhan'dan olay sözler: Beni rahibeler büyüttü, ilk öğrendiğim din...