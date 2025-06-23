Kahramanmaraş'ta 1500 Yıllık Roma Dönemi Kaya Mezarına Rastlandı

Kahramanmaraş'ta 1500 Yıllık Roma Dönemi Kaya Mezarına Rastlandı
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapılan temel kazısında, 20 civarında insan iskeletinin bulunduğu 1500 yıllık Roma dönemine ait kaya mezarı keşfedildi. İnşaat çalışmaları durduruldu.

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yapılan temel kazısında Roma dönemine ait 1500 yıllık kaya mezarı bulundu. 20 civarında insan iskeletinin yer aldığı mezarda inceleme başlatıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçenin kırsalındaki Doluca Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi arazisinde iş makinesiyle temel kazısı yaparken büyük bir kaya parçasını kaldırdı ve mağara benzeri büyük bir boşluk oluştuğunu fark etti. Arazi sahibi yaptığı incelemede, kayayı kaldırdığı kısımda çok sayıda insan kemiği olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede arazi sahibinin geçmiş döneme ait bir mezar bulmuş olabileceğini değerlendirerek Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne bilgi verdi.

20 civarında insana ait kemiklerin bulunduğu mezarda incelemelerde bulunan uzman ekipler, yapının Roma Dönemi'ne ait yaklaşık 1500 yıllık kaya mezarı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgede başlatılan inşaat çalışması durduruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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