Kahramanmaraş'ta 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kahramanmaraş'ta dolandırıcılık suçundan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.K. emniyet güçleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda "dolandırıcılık" suçundan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel