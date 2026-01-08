Haberler

Kahramanmaraş'ta 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta dolandırıcılık suçundan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.K. emniyet güçleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda "dolandırıcılık" suçundan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti

Ünlü CEO kazandı, vatandaş kaybetti
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı

Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yapamadığını Acun Ilıcalı yaptı! Adem Yeşilyurt'un yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ve Trabzon'un yapamadığını Acun yaptı! İmzayı attırıyor