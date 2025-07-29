Kahramanmaraş'ta 15 Yıl Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

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Kahramanmaraş'ta 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezası kesinleşmiş firari E.D. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta, hakkında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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