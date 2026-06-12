Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan D.M.A., emniyet ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan D.M.A'yı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Demir