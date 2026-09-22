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Kahramanmaraş Onikişubat'ta bataklığa saplanan yaşlı adamı ekipler halatla kurtardı

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Kahramanmaraş Onikişubat'ta bataklığa saplanan yaşlı adamı ekipler halatla kurtardı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bataklığa saplanan yaşlı adam, AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla halat yardımıyla kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bataklığa saplanan yaşlı adam ekiplerce kurtarıldı.

İmran Kılıç Köprüsü altında bir kişinin çamura saplandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla 69 yaşındaki Mehmet Akarsu olduğu öğrenilen kişi bulunduğu yerden halat yardımıyla kurtarıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Akarsu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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