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Kahramanmaraş merkezli yasa dışı bahis operasyonlarında 68 şüpheli gözaltına alındı

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Kahramanmaraş merkezli iki yasa dışı bahis operasyonunda 68 zanlı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli iki yasa dışı bahis operasyonunda 68 zanlı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasa dışı bahis" suçlarının önlenmesine yönelik iki operasyon düzenledi.

Ekipler, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Malatya, Adıyaman, Niğde, İzmir, Hakkari ve Osmaniye'de tespit edilen şüphelilerin hesaplarının toplam hacminin 2 milyar lira olduğunu belirledi.

Operasyona ilişkin ayrıntıların aktarıldığı açıklamada 68 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA
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