Haberler

Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu soruşturmasında 45 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KAHRAMANMARAŞ merkezli soruşturma kapsamında, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 58 şüpheliden 45'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonucu, uyuşturucu satıcıları adım adım takip edildi. 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası ekipler, 21 Nisan'da operasyon için düğmeye bastı ve Kahramanmaraş, İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ile Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 58 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; uyuşturucu madde ile 5 tabanca, 7 av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mermi ile suçtan elde edildiği düşünülen 21 bin lira ele geçirildi. 58 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlaması yöneltilen şüphelilerden 6'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 52'si nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden 45'i tutuklanırken, 7'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
81 ile okul güvenliği genelgesi! Tüm okullara kamera sistemi kurulacak

Okullarda her şey sil baştan değişiyor! İşte 81 ile gönderilen genelge
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında

Kuyruğu dik tutmaya çalışan Trump'tan İran'ı kızdıracak çıkış

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadıköy'de 12 mekana baskın! 107 kişiye gözaltı kararı verildi

Gece kulübü değil resmen dağıtım üssü! Hepsine baskın yapıldı
İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

Dev operasyon! Toprak altından çıktı, emniyetin koridorlarına sığmadı
Kördüğümü çözecek delil! Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış

Kördüğümü çözecek araç! Satıp birebir aynısını almış
'Ceset taşındı' iddiası sonrası çember daraldı! JAK ve JASAT devrede, Gülistan'dan bir iz aranıyor

"Ceset taşındı" iddiası sonrası çember daraldı! JAK ve JASAT devrede
Kadıköy'de 12 mekana baskın! 107 kişiye gözaltı kararı verildi

Gece kulübü değil resmen dağıtım üssü! Hepsine baskın yapıldı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi Pakistan'da! ABD heyeti beklenirken bakın kiminle görüştü

Arakçi Pakistan'da! ABD heyeti beklenirken bakın kiminle görüştü
Şehrin göbeğinde rezil görüntü: Başımıza taş yağacak

Şehrin göbeğinde rezil görüntü: Başımıza taş yağacak