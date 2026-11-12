Kahramanmaraş merkezli sahte pasaport operasyonunda 9 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Kahramanmaraş merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı ve suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sahte pasaport, kimlik ve vize belgeleri düzenleyerek bazı kişileri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkardıkları belirlenen şüphelilere yönelik 9 Kasım'da Kahramanmaraş, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay

9 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin bot hesaplar aracılığıyla konsolosluk sistemlerine müdahale ederek vize randevusu aldıkları, yasa dışı geçişleri organize ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilmişti.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 8 fişek, sahte olduğu değerlendirilen 25 pasaport, Karadağ kimlik kartı, 5 Türk kimlik kartı, 7 sürücü belgesi, çok sayıda vize başvuru evrakı ve dijital materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: AA