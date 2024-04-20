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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tek kadın muhtar göreve başladı

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Tapkıran Mahallesi'ne seçilen Fatma Alagöz, mazbatasını alarak görevine başladı. Alagöz, 5 yıllık görev süresi boyunca mahallesine hizmet etmeyi amaçladığını belirtti ve kadınların da bu görevi yapabileceğini ispatlamak istediğini söyledi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tek kadın muhtar olan Fatma Alagöz mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 172 seçmenin bulunduğu Tapkıran Mahallesi muhtarlığına seçilen Alagöz, azaları ve yakınlarıyla birlikte Elbistan İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını teslim aldı.

5 yıllık görev süresi boyunca hem gönüllerde hem de mahallesinde iz bırakmayı amaçladığını belirten Alagöz, "Mazbatamı aldım ve Tapkıran Mahallesi'nin geleceği için hizmet bayrağını daha yukarıya taşımak istiyorum." dedi.

Adaylık sürecinde "yapamazsın" diyenlere aldırmadan yoluna devam edeceğini ve Elbistan'ın tek kadın muhtarı olmasının da bir ayrıcalık olduğunu anlatan Alagöz, "Bu görevi sadece erkeklerin değil aynı zamanda kadınların da yapabileceğini ispatlamak istiyorum." diye konuştu.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

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