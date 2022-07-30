Kahramanmaraş haberi: Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Haberler

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Kahramanmaraş haberi: Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş haberi: Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş haber... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1 traktör ile 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1 traktör ile 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.B. yönetimindeki otomobil, Göksun-Elbistan kara yolu Kabaağaç mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Bu sırada aynı istikamette seyreden B.K'nin kullandığı 46 AFP 225 plakalı otomobil, 46 U 3740 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Ali Öztürk - Güncel

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