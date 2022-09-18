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Kahramanmaraş haber! Kahramanmaraş'ta traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş haber! Kahramanmaraş'ta traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Hasan O. yönetimindeki 47 AR 418 plakalı traktör ile 33 MA 5889 plakalı hafif ticari araç, Pazarcık- Malatya kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile traktördeki yolcular Seher O, Doğan U. ve Elif U. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel

Kahramanmaraş Malatya Tragger Güncel Haberler

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