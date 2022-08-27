Kahramanmaraş haber | Çağlayancerit'te futbol turnuvası düzenlendi Güncel Haberler Kahramanmaraş gündem haberi: Çağlayancerit ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvası sona erdi. Çağlayancerit ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvası sona erdi. Muhsin Yazıcıoğlu Stadı'nda düzenlenen turnuvada, yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilerin yer aldığı 16 takım mücadele etti. Finalde rakibi Muhsin Yazıcıoğlu Camisini 8-0 mağlup eden Fatih Cami turnuvanın şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Eralp, turnuvada yaklaşık 500 öğrencinin ter döktüğünü belirtti. Eralp, turnuvaya sadece ilçe merkezinden değil kırsal mahallelerden de katılım sağlandığını söyledi. Güncel Kaynak: AA / Veli Menekşe Çağlayancerit Hisarcık gençlik Futbol Güncel Haberler

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