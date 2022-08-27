Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş haber | Çağlayancerit'te futbol turnuvası düzenlendi

Güncel Haberler

Kahramanmaraş haber | Çağlayancerit'te futbol turnuvası düzenlendi

Kahramanmaraş gündem haberi: Çağlayancerit ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

Çağlayancerit ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Stadı'nda düzenlenen turnuvada, yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilerin yer aldığı 16 takım mücadele etti.

Finalde rakibi Muhsin Yazıcıoğlu Camisini 8-0 mağlup eden Fatih Cami turnuvanın şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Eralp, turnuvada yaklaşık 500 öğrencinin ter döktüğünü belirtti.

Eralp, turnuvaya sadece ilçe merkezinden değil kırsal mahallelerden de katılım sağlandığını söyledi.

Kaynak: AA / Veli Menekşe - Güncel

Çağlayancerit Hisarcık gençlik Futbol Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title