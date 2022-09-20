Kahramanmaraş gündem haberleri | Kahramanmaraş'ta tefecilik iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Kahramanmaraş habere göre Elbistan ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı. Elbistan ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen 2 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 13 senet, 8 araç satış sözleşmesi, 4 alacak verecek defteri ile 1 kuru sıkıdan bozma tabanca ve 26 fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Ali Öztürk Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Elbistan Güncel Haberler

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