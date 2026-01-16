Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.19'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,01 kilometre olarak belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel