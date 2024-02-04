Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş Depremlerine Ait Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremlerine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde binaların yıkılması, insanların panik anları ve deprem sonrası yaşananlar yer alıyor.

KAHRAMANMARAŞ merkezli, 'asrın felaketi' olarak nitelendiren 6 Şubat depremlerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Siteleri'nin yıkılma anı ile Azerbaycan Bulvarı'ndaki marketten bir kişinin kaçması, 25 saniye sonra dükkanın bulunduğu binanın yerle bir olması kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda bina yerle bir olurken, 9 saat 7 dakika sonra saat 13.24'te bu kez merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Resmi rakamlara göre 53 bin 237 kişinin yaşamını yitirdiği, 107 bin 213 kişinin de yaralandığı depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta o geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

IŞIK PATLAMALARI KAMERADA

Görüntülerde, yüksek katlı binaların yerle bir olması ile yıkım sonrası oluşan toz bulutları yer aldı. Görüntülerde ayrıca insanları panik anları, araçları ile şehri terk etmeleri kameralara yansıdı. Depremin başlaması ile oluşan ışık patlamaları da kameralar tarafından kaydedildi. Şehrin hakim tepelerinde kameraya yansıyan görüntülerde; depremle ile ışık patlamaları ve elektrik kesintisi görüldü.

EBRAR SİTESİLERİ'NİN YIKILMA ANI

Depremin simgelerinden olup, 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Siteleri'nin yıkılma anı da kameralarca kaydedildi. Görüntülerde; önce D Blok, ardından da karşısında C Blok ile diğer bloklar yıkılarak etrafı toz bulutu kapladı. Toz bulutunun dağılması ile ortaya çıkan enkaz, depremin yıkıcılığını da gözler önüne serdi.

25 SANİYE FARKLA HAYATTA KALDI

Diğer bir görüntü de Azerbaycan Bulvarı'nda kaydedildi. Marketteki bir kişi, deprem başladıktan 7 saniye sonra kendisini dışarı attı. Görüntülerin devamında marketin bulunduğu bina, 25 saniye sonra yerle bir oldu. Başka görüntülerde de özel halk otobüsü ile TIR'ın sallanması, ardından TIR şoförünün araçtan inip, kaçması yer aldı. Görüntülerde ayrıca ilk depremden 11 dakika sonra, saat 04.28'de yaşanan artçı ve depremzedelerin bu sırada aydınlatma direğine tutunması yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Azerbaycan Elbistan Deprem Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

4 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Şubat Pazar ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Şubat günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (4 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti? Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden? İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi? Survivor Yunus Emre kimdir? Survivor All Star Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre ne zaman, hangi yıl yarıştı? Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ajax - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ajax - PSV maçı nereden izlenir? Gönül Dağı 125. Bölüm CANLI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm FULL İZLE! Gönül Dağı dizisi CANLI YAYIN! Mali - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mali - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? 5 Şubat okullar tatil mi 2024? 5 Şubat okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak? Kabine Toplantısı Öğretmen atamaları! Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title