Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Bulanık'ta mevlit okutuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Bulanık'ta mevlit okutuldu
Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen bir programla anıldı. Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Kuran tilaveti ve mevlit okutuldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler, Muş'un Bulanık ilçesinde anıldı.

Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı.

Cami imamı Kiramettin Aydın'ın depremde hayatını kaybedenler için dua ettiği programda mevlit okutuldu.

Programa, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

