Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Artvin'de mevlit okutuldu
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler, Artvin'de düzenlenen bir programla anıldı. Vali Turan Ergün'ün katılımıyla Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup mevlit okundu.
Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel