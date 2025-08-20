Kahramanmaraş Depremi Davasında Sanıklara Ağırlıklı Cezalar İstendi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Penta Park Sitesi 1. ve 3. bloklarda 115 kişinin ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada, 13 belediye personeli hakkında da "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, binanın yapım ve tadilat süreçlerinde görev alan belediye personelinin ihmali olduğu belirlendi.

Hazırlanan iddianame, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, belediye personelinin şüpheli sıfatıyla verdikleri savunmalarda suçlamaları kabul etmedikleri, ancak nihai bilirkişi raporu ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu kişilerin yapıların inşa aşamasında gerekli kontrol, izin ve onay işlemlerini yaparken ihmal gösterdikleri belirtildi.

İddianamede şu değerlendirmeye yer verildi:

"Yapının inşa edildiği dönemde, Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü yapı proje ve kontrol birimlerinde yapan ve tahkikat konusu yapının inşa aşamasında gerekli kontrol, izin ve onay işlemlerini yapan M.D, V.Ç, F.Y, H.M.G, O.Y.D, Ç.H, C.Ş, Z.A.Ş, M.Ö, E.A, A.T, H.Ç, M.E.E. isimli şahısların görevlerinde ihmal göstererek, mevzuat hükümlerine aykırı olan yapı projelerine yapıya uygunluk kararları verdikleri, bu sebeple şüphelilerin tahkikat konusu binanın yıkılmasında ihmal ve kusurlarının bulunduğunun değerlendirildiği, somut olayda da şüphelilerin yüklenmiş oldukları iş, kanunda düzenlenen görevler ve mesleki bilgileri, ülkemizin deprem kuşağında olması hususları da dikkate alındığında, şüphelilerin eylemlerinin sonuçlarını öngörmesi gerektiği, şüphelilerin bu durumu öngördükleri halde yukarıda belirtildiği üzere yapıyı ve yapıya ait projeleri kanun ve yönetmeliğe uygun denetlemedikleri yönündeki tespit, şüphelilerin bilinçli taksirle hareket ettiklerini gösterdiği, bu itibarla, şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak öngörmeleri gereken neticenin gerçekleşmesinden dolayı bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşılmıştır."

İddianamede, sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 85/2 ve 22/3 maddeleri uyarınca "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.

İddianamede ayrıca, belediye personellerinin "kamu görevi yapan kişilerin mesleklerini icra ederken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlar sergilemeleri" nedeniyle mesleğin icrasından yasaklanmaları da istendi.

Sanıkların yargılanmasına 5 Eylül 2025'te Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Penta Park Sitesi 1. ve 3. blokların yıkılması sonucu 115 kişi yaşamını yitirmişti.