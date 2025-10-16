Haberler

Kahramanmaraş Depremi Davası: 84 Ölüm ve 3 Yaralanma ile İlgili Yargı Süreci Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta 2023'teki depremlerde yıkılan Hünkar Apartmanı davasında yargılanan 4 tutuksuz sanığın duruşmasına devam edildi. Müştekiler, binanın yapımında eksiklikler olduğunu ve sorumlu olanlardan şikayetçi olduklarını belirttiler.

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Hünkar Apartmanı'nda 84 kişinin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına ilişkin 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık F.İ, taraf avukatları ve bazı müştekiler katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Sanık F.İ, binada ince işçilik yaptığını belirterek "Ben boya ve sıva işlerini yaptım. Parasal kriz olduğu için daire karşılığında iş yaptık, eksik kalan kısımları tamamladık. Binayı temelden başlatan kişi M.D'dir." dedi.

Müştekilerden Fatih İ, depremde eşi ve çocuğunu kaybettiğini belirterek binayı yapanların belli olduğunu, binada oturan birçok kişinin de F.İ. ve İ.İ'nin inşaatı yaptırdığını söylediğini aktardı.

Müşteki Sıla D. de bu binada tüm ailesini kaybettiğini, sanık ve avukatının doğru beyanda bulunmadığını, hepsinden şikayetçi olduğunu belirtti.

Müşteki Melike K. ise binanın saniyeler içinde yıkıldığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Biz bu binada sağlam çıkan tek aileyiz. Keşke insanların bir yerleri eksik olsaydı da sağlam çıksalardı. Bizim binamızın yanında sağlam binalar vardı, oradaki insanlar kurtuldu ama bizim bina 6 saniyede yerle bir oldu, sorumlu olan herkesten şikayetçiyim."

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 7 Nisan 2026'ya erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
