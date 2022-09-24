KAHRAMANMARAŞ - Bakanı Kirişci ceviz işleme ve paketleme tesisi açılışına katıldı
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Dua edilmesi Kurdela kesimi KAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş'ta Çağlayancerit Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması
Dua edilmesi
Kurdela kesimi KAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş'ta Çağlayancerit Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu.
Kaynak: AA / Fatih Erdoğan - Güncel