KAHRAMANMARAŞ - Bakanı Kirişci ceviz işleme ve paketleme tesisi açılışına katıldı Güncel Haberler Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Dua edilmesi Kurdela kesimi KAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş'ta Çağlayancerit Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Dua edilmesi Kurdela kesimi KAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş'ta Çağlayancerit Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu. Güncel Kaynak: AA / Fatih Erdoğan Bekir Pakdemirli Kahramanmaraş Güncel Haberler

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