Kahramanmaraş Ahır Dağı'ndaki Türk Bayrağı Uzaydan Görüntülendi

Göktürk-1 yer gözlem uydusu, Cumhuriyet'in 102'nci yıldönümünde Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesindeki Türk bayrağını uzaydan görüntüledi. Milli Savunma Bakanlığı, 'Yeryüzüne sığmayan bir sevdadır ay yıldız' mesajıyla bu görüntüyü paylaştı.

KAHRAMANMARAŞ Ahır Dağı zirvesine işlenen Türk bayrağı, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıldönümünde Göktürk-1 yer gözlem uydusu tarafından uzaydan görüntülendi. Milli Savunma Bakanlığı, 'Yeryüzüne sığmayan bir sevdadır ay yıldız' mesajıyla görüntüyü paylaştı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. ve ASELSAN tarafından MSB'nin ihtiyaçları için tasarlanan Göktürk-1 yer gözlem uydusu, Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen Türk bayrağını uzaydan görüntüledi. Uydu görüntüsü bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılarak, "Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen ay yıldızlı al bayrağımızın eşsiz güzelliğini, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göktürk-1 uydumuz ile uzaydan görüntüledik. Göktürk-1 uydumuzun kamerasına yansıyan bu görüntüden de anlaşıldığı gibi yeryüzüne sığmayan bir sevdadır ay yıldız" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
