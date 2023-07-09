Kuzey Irak'ta teröristler ile girilen çatışmada Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü. Şehit olan Piyade Söz. Er. Hasan Taş'ın acı haberi ailesine ulaştı. Aile yakınları sinir krizi geçirdi. Şehidin cenaze töreni yarın düzenlenecek.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

KAHRAMANMARAŞ - Kuzey Irak'ta teröristler ile girilen çatışmada Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü.

Kuzey Irak'ta teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Söz. Er. Hasan Taş'ın acı haberi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Kürtül mahallesindeki baba evine ulaştı. Acı haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirdi. Baba Ahmet ve anne Emine Taş'ı, Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış teselli etti.

Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Taş'ın cenaze töreninin yarın Elbistan ilçesinde düzenleneceği ve şehitliğe defnedileceği öğrenildi.