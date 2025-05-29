Kahramankazan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5,5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kahramankazan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5,5 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir otomobilin bagajında zulalanmış olarak ele geçirilen 5,5 kilo esrar sebebiyle 1 şüpheli tutuklandı.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde bir otomobilin bagajında bulunan 2 stepne lastiğe zulalanmış halde 5,5 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde sevkiyatı istihbaratı üzerine belirlenen otomobili takibe aldı. Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri mevkisinde durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'İda' ile arama yapıldı. Bagajda yer alan 2 stepne lastik içerisine zulalanmış halde 5,5 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Haber: Umutcan ÖREN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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