Ankara'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ile ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, ev ve iş yerlerine yönelik yaptıkları operasyonda, 200 gram metamfetamin, 90 gram ve 60 adet sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Kahramankazan Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.