Başkentte 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin otobüs sahibi tutuklandı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaşanan trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında özel halk otobüsünün sahibi tutuklandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otobüs sahibi İ.Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İ.Ç'nin, şoförlerin işe başlamadan önce alması gereken yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesine sunmadığı tespit edilmişti.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur