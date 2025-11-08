Kahramankazan'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Hüseyin S'nin kullandığı 06 S 3202 plakalı otomobil, Ovalılar Kavşağı'nda, Eşref T'nin idaresindeki 41 AAB 566 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel