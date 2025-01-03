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Kahramankazan'da Sarıkamış şehitleri anıldı

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Kahramankazan'da Sarıkamış şehitleri için anma etkinliği düzenlendi.

Kahramankazan'da Sarıkamış şehitleri için anma etkinliği düzenlendi.

Katılımcılar, İlçe Müftülüğünün önünde toplanarak Ulu Cami'ye yürüdü.

Yürüyüşün ardından İlçe Müftüsü Abdullah Yalman şehitler için dua etti.

Ulu Cami'de şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, cemaate lokma tatlısı ikram edildi.

Program, Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve beraberindekilerin Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gazileri Derneğini ziyaretiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
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