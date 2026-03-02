Ankara'da otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, O.Y'nin kullandığı 06 DV 7283 plakalı otomobil, Saray Mahallesi'ndeki köprülü kavşakta aynı yönde seyir halindeki Ş. K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan ve köprünün korkuluklarına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak sağlık ekiplerince Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik kısa süreli kontrollü olarak sağlandı.