Kahramankazan'da Kazada Hayatını Kaybeden Zeynep'in Adı Kreşe Verildi

Kahramankazan'da trafik kazasında hayatını kaybeden 5 yaşındraki Zeynep Gül'ün adı, eğitim gördüğü kreşe verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, elim kazanın ardından Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun talimatıyla Zeynep'in eğitim gördüğü Kahramankazan Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevinin adının, "Kahramankazan Belediyesi Minik Zeynep Gül Kreş ve Gündüz Bakımevi" olarak değiştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çırpanoğlu, evlatları Zeynep'i annesi ve teyzesi ile büyük acıyla kaybettiklerine işaret ederek, "Onların hatırası bizlerin kalbinde daima yaşayacak. Zeynep'in adı artık sadece kalbimizde değil, ilçemizin çocuklarının büyüdüğü, oynadığı, öğrendiği bu çatının üstünde de yaşayacak. Minik Zeynep'in adı yaşasın, hatırası hep bizimle olsun istedik." ifadesini kullandı.

Ankara-İstanbul kara yolu Kahramankazan yakınlarında 25 Temmuz'da iki otomobilin çarpışması sonucu Refika Gül, Zeynep Gül ve Hatice Kübra İlkutlu hayatını kaybetmişti.