Kahramankazan'da Kaybolma Riski Taşıyan Hastalar İçin Elektronik Cihaz Projesi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "Korkusuz adımlar" projesiyle, kaybolma riski taşıyan hastalar için konum takibi yapılabilen elektronik cihazlar veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir ile Kahramankazan Belediyeleri iş birliğinde, Alzheimer ve demans hastalarına yönelik sosyal destek projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında cihazlar sayesinde, Alzheimer ve demans hastalarının anlık konumları takip edilerek olası kaybolma durumlarına hızlıca müdahale edilebiliyor, olası kayıp vakalarının önüne geçilmiş oluyor.

Cihaz desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlardan hastalık raporu, ikametgah belgesi ve hasta yakınına ait bilgiler talep ediliyor. Cihazların temin ve dağıtımı, Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.