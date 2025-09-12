Haberler

Kahramankazan'da Kaybolma Riski Taşıyan Hastalar İçin Elektronik Cihaz Projesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 'Korkusuz adımlar' projesi kapsamında, Alzheimer ve demans hastalarına yönelik konum takibi yapabilen elektronik cihazlar sağlanıyor. Bu cihazlar, hastaların anlık konumlarını takip ederek kaybolma durumlarına hızlı müdahalede bulunmayı amaçlıyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "Korkusuz adımlar" projesiyle, kaybolma riski taşıyan hastalar için konum takibi yapılabilen elektronik cihazlar veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir ile Kahramankazan Belediyeleri iş birliğinde, Alzheimer ve demans hastalarına yönelik sosyal destek projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında cihazlar sayesinde, Alzheimer ve demans hastalarının anlık konumları takip edilerek olası kaybolma durumlarına hızlıca müdahale edilebiliyor, olası kayıp vakalarının önüne geçilmiş oluyor.

Cihaz desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlardan hastalık raporu, ikametgah belgesi ve hasta yakınına ait bilgiler talep ediliyor. Cihazların temin ve dağıtımı, Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu! Kadın figürleri, kuzu kafaları...

Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.