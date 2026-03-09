Haberler

Kahramankazan'da iki araç çarpıstı, iki kişi yaralandı

Güncelleme:
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre K.U'nun kullandığı 06 HA 3816 plakalı hafif ticari araç ile G.K'nin kullandığı 60 ABM 013 plakalı otomobil Atatürk Mahallesi Ören Sokak ile Emirgan1 Sokağın kesişiminde çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı.

Kazada araçlardan hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle savrularak yakındaki bir binanın bahçe duvarına çarparak durabildi.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralı sürücülere olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş
