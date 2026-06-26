Kahramankazan'da içme suyu isale hattı patladı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

GİMAT Toptancılar Sitesi mevkisinde içme suyu isale hattı, özel bir firma tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında patladı.

Patlamanın ardından metrelerce yükseğe çıkan tazyikli su nedeniyle, işçiler zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, Çamlıdere 2. Ana İletim Hattı'nı geçici olarak devre dışı bırakarak hatta onarım çalışması başlattı. Çalışmanın kısa bir sürede tamamlanacağı öğrenildi.