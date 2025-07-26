Kahramankazan'da Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

Kahramankazan'da Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahramankazan ilçesi Ankara- İstanbul karayolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 FT 1122 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı yönden gelen A.D. yönetimindeki 06 DSS 284 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 34 FT 1122 plakalı otomobilde bulunan R.G., Z.G. ve H.İ.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan A.D. ve B.A. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre duran trafik, otomobillerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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