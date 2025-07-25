Kahramankazan'da Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine trafik ekipleri ve sağlık hizmetleri sevk edildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ankara-İstanbul yolu Kahramankazan yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 FT 1122 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek A.D. yönetimindeki 06 DSS 284 plakalı araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, 34 FT 1122 plakalı otomobildeki R.G, Z.G. ve H.İ. yaşamını yitirdi. Diğer aracın sürücüsü A.D. ile beraberindeki B.A. yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
Oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu eşi Cedi Osman, Barselona'dan servet değerinde ev aldı

Barselona'dan satın aldıkları evin fiyatına inanamayacaksınız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlayda ve Helin 9 gün arayla öldürüldü! Katillerin bağlantısı şoke etti

9 günde iki cinayet! Katillerin bağlantısı şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.