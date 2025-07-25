Kahramankazan'da Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ankara-İstanbul yolu Kahramankazan yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 FT 1122 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek A.D. yönetimindeki 06 DSS 284 plakalı araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, 34 FT 1122 plakalı otomobildeki R.G, Z.G. ve H.İ. yaşamını yitirdi. Diğer aracın sürücüsü A.D. ile beraberindeki B.A. yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.