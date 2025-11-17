Haberler

Kahramankazan'da Evinin Yangını Söndürüldü

Kahramankazan'da Evinin Yangını Söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çamaşır makinesinde başladığı ve evde hasara yol açtığı öğrenildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Alpay Sokak'taki Mustafa Y'ye ait evde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Hasara yol açan yangının çamaşır makinesinde başladığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke şokta! Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü

Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü
İtalya'dan Türkiye'ye geldi! Yaşadıkları karşısında mest oldu

İtalya'dan Türkiye'ye geldi! Yaşadıkları karşısında mest oldu
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Faciada 'ihmal' şüphesi! İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek

İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek
Ülke şokta! Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü

Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Ali Naci Küçük, Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimalini yüzde vererek açıkladı

Osimhen'in derbide oynama ihtimaline yüzde verdi
Barcelona 2.5 yıl aranın ardından evine dönüyor

Barcelona 2.5 yıl aranın ardından evine dönüyor
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Beşiktaş, Galatasaray'ın da ilgilendiği 16'lık genç kaleciyi deneme antrenmanlarına aldı

Süper Lig devi, 16'lık genç kaleciyi denemeye aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.