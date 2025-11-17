Kahramankazan'da Evinin Yangını Söndürüldü
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çamaşır makinesinde başladığı ve evde hasara yol açtığı öğrenildi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Atatürk Mahallesi Alpay Sokak'taki Mustafa Y'ye ait evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çamaşır makinesinde başladığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel