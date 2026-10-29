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Kahramankazan'da Cumhuriyet'in 103. yılı ve kahramanlık unvanının 10. yılı kutlandı

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Kahramankazan'da Cumhuriyet'in 103. yılı ve kahramanlık unvanının 10. yılı kutlandı
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Kahramankazan'da Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü ve ilçeye kahramanlık unvanı verilişinin 10'uncu yıl dönümü törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, kortej ve Şehir Stadı'ndaki programla süren etkinliklere yağışa rağmen çok sayıda Kahramankazanlı katıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü, ilçeye kahramanlık unvanı verilişinin 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Milli Egemenlik Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, kortej yürüyüşü ve Şehir Stadı'ndaki programla devam etti.

Kaymakam Mustafa Yılmaz'ın tebrikleri kabul etmesinin ardından Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası bahçesinden kortej yürüyüşü başladı. Okul bandosunun önde, ilçe protokolü ve öğrencilerin arkada yer aldığı kortej, Fevzi Çakmak ve Osmanlı caddelerini takip ederek Şehir Stadı'na ulaştı. Ellerinde bayraklarla yürüyen korteje vatandaşlar da yol kenarlarından ve evlerinin balkonlarından alkışlarla destek verdi.

Şehir Stadı'ndaki programda Kaymakam Yılmaz, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ve Garnizon Komutanı Albay Kenan Güler, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Yağışlı havaya rağmen çok sayıda Kahramankazanlı kutlamalara katıldı. Çocuklar ve torunlarıyla törene gelen dedeler, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesinin hazırladığı programda öğrenciler gösterilerini sundu. Tüm okulların katıldığı resmigeçit töreni, ilçe protokolü ve vatandaşlar tarafından ayakta izlendi.

Programda, ilçedeki okullar arasında düzenlenen Cumhuriyet koşusunda dereceye giren öğrencilere ve "Mars Toprağında Tarım Deneyi" projesiyle TEKNOFEST 2026'da Türkiye birincisi olan Hamdiye Ünlü İlkokulu öğrencilerine ödülleri verildi.

Kaynak: AA
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