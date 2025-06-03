Kahramankazan'da 2. Halk Oyunları Şöleni Gerçekleşti

Kahramankazan'da 2. Halk Oyunları Şöleni Gerçekleşti
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen '2. Halk Oyunları Şöleni'nde 180 öğrenci renkli gösteriler sergiledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, etkinliğin kültürel mirası gelecek nesillere aktarma çabası olduğunu belirtti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "2. Halk Oyunları Şöleni" yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe 10 ilkokulundan 180 öğrenci katıldı.

Halk oyunları gösterilerinin sergilendiği şölende renkli görüntüler oluştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, yaptığı konuşmada, şölenin Anadolu'nun zengin kültür mozaiğini gelecek nesillere aktarma çabalarının bir nişanesi olduğunu söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Yıldırım, "Halk oyunları bizlere birlikte hareket etmenin, dayanışmanın ve ortak bir ruha sahip olmanın güzelliğini hatırlatır. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese, özellikle yakın çalışma ekibime, her şeyi ilmek ilmek dokuyan okul yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
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