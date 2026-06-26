Kahramankazan'da 12 bin 500 öğrenci karne aldı
Kahramankazan ilçesinde düzenlenen törenlerle 12 bin 500 öğrenci karnelerine kavuştu. Kaymakam ve belediye başkanının katıldığı törende öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiye edildi.
Kahramankazan ilçesinde düzenlenen törenlerle 12 bin 500 öğrenciye karneleri verildi.
Hamdiye Unlu İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Mustafa Yılmaz, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu katıldı.
Kaymakam Yılmaz, yaz tatilini güzel bir şekilde geçirmeleri temennisinde bulunduğu öğrencilerden bol bol kitap okumalarını istedi.
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş