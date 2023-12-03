Kahramankazan Belediyesi Engelliler Günü Programı Düzenledi

Kahramankazan Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 'Engelleri Birlikte Aşalım' adlı program düzenledi. Programda engelli bireyler için yapılan hizmetler anlatıldı ve sanatçı Halit Alp Arslan konser verdi.

Kahramankazan Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde "Engelleri Birlikte Aşalım" adlı program düzenledi.

İlçedeki tüm engelli bireylerin davet edildiği programa, imkanı olmayanlar belediye araçlarıyla getirildi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz, sohbet ettikleri engelliler ve aileleriyle fotoğraf çektirdi.

Engelli bireyler için yapılan hizmetleri anlatan Başkan Oğuz, yanına gelen Belediye Engelsiz Kafe çalışanı Rıza Metin'e mikrofonu verdi.

Bunun üzerine Metin, kendi parasını kazandığını belirterek, kendisine bu imkanı verdiği için Belediye Başkanı Oğuz'a teşekkür etti.

Konuşma sonunda pastayla sahneye gelen iki engelli genç, Başkan Oğuz'un doğum gününü kutladı.

Programda engelliler adına konuşan Kahramankazan Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü yürüme engelli Özlem Atik, "Dinimize göre engellilik görememek, yürüyememek, konuşamamak değil, asıl engellilik hakkı duymamaktır, hakikati görmemektir, doğruyu söylememektir." dedi.

Sema gösterisiin gerçekleştirildiği programda, sanatçı Halit Alp Arslan konser verdi.